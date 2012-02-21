Редакторы одесских СМИ заявили о наступлении на свободу слова в регионе

Редакторы одесских СМИ Сергей БРАТЧУК (телеканал «Новая Одесса»), Иван МЕЛЬНИК (газета «Чорноморські новини»), Игорь СТОЛЯРОВ (интернет-газета «Взгляд из Одессы») и Ольга КОЛОГРЕВА (газета «Юг») заявили о фактах ущемления свободы слова в регионе.

Об этом сказано в совместном заявлении редакторов, копией которого располагает УНИАН. Документ был распространен среди иностранных дипломатов, столичных журналистов и других участников праздничного собрания в Одессе, посвященного годовщине независимости Республики Эстония.

«Судебные процессы, вызовы к следователю, угрозы, взятие штурмом помещений, давление на родственников - это реалии, с которыми все чаще сталкиваются работники неподконтрольных властям средств массовой информации и независимые журналисты Одесской области», - сказано в заявлении редакторов изданий и ТРК.

«В декабре 2011 года единственная украиноязычная областная газета «Чорноморські новини», которую власть (в лице председателя Одесской областной государственной администрации) в течение двух лет пытается уничтожить различными способами, и независимая облгазета «Юг» получили письма с подписью директора коммунального предприятия областного совета «Издательство «Черноморье» с угрозой выселения редакций из помещений, занимаемых на законных основаниях, что подтверждено решением суда, вступившим в силу еще в марте 2008 г.», - заявляют журналисты.

«В феврале 2012 года редакции, работающие в здании издательства, предстали перед угрозой прекращения работы из-за созданных «стараниями» того же КП «Издательство «Черноморье» неприемлемых для работы условий - были разморожены системы отопления, прекращена подача воды, парализована работа санузлов. Сейчас в хозяйственном суде Одесской области слушается пять дел, сторонами по которым выступают КП «Издательство «Черноморье» и редакции газет «Вечерняя Одесса», «Юг» и «Чорноморські новини», а третьим лицом - Одесский облсовет».

Судебная тяжба негативно отражается на атмосфере в коллективах названных газет, отвлекает от выполнения прямых журналистских обязанностей, порождает неуверенность в завтрашнем дне», - отмечают журналисты.

В документе также констатируется, что «помещение, в котором работает оппозиционный телеканал «Новая Одесса», недавно штурмовали спецподразделения, и хотя, как потом объяснили правоохранители, спецоперация была направлена вроде бы не против журналистов, а против владельца помещения, работа канала была заблокирована на несколько часов, а люди пережили стрессовую ситуацию».

«За добросовестное выполнение журналистского долга - информирование своих читателей о том, что в городе билборды Президента неизвестные забрызгали краской, а также размещение фотографий этих билбордов редактор интернет-газеты «Взгляд из Одессы» был вызван на допрос к следователю», - говорится в совместном заявлении.

Журналисты также заявляют о тотальном наступлении на свободу слова и в районах Одесской области: «В Коминтерновском, Раздельнянском, Овидиопольском и других районах были либо заменены редакторы ряда газет, либо, где это сделать не удалось, ликвидировали предыдущие издания и на их базе создали новые, прислуживающие власти. В течение февраля подобные сигналы поступили и от коллег из Ананьевского и Котовского районов, где независимые журналисты подвергаются давлению (в том числе опосредованно, через их родственников) и всевозможному препятствованию в работе: их не допускают на заседания органов местного самоуправления, не предоставляют документов, правоохранительные органы отказывают в возбуждении дел о препятствовании в профессиональной деятельности».

«Таким образом в Одесской области ведется тотальное наступление на свободу слова, а в обществе сеют страх. Просим Вас обратить внимание на ситуацию со свободой слова в Одесской области, донести эту информацию до широкой международной общественности и учесть ее в общении с украинской властью, которая уверяя, что обеспечивает свободу слова, в действительности всевозможными способами пытается взять под контроль все СМИ. А те, которые не удается взять под контроль, - уничтожить», - резюмировали авторы заявления.