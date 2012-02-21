На Днепропетровщине создадут семь индустриальных парков

До 2025 года на территории Днепропетровской области будут созданы 7 индустриальных парков.

Об этом журналисту ИА «Мост-Днепр» рассказал директор Днепропетровского регионального инвестиционного агентства (ДИА) Анатолий КОМИРНОЙ.

По его словам, «в рамках утвержденной «Комплексной стратегии развития Днепропетровского области до 2015 года», разработанной под руководством губернатора Александра ВИЛКУЛА, одной из ключевых инициатив является повышение инвестиционной привлекательности региона с помощью создания специализированных площадок с учетом многочисленных преимуществ региона. Согласно мировому опыту, одной из лучших практик в данном вопросе является создание индустриальных парков (ИП)».

Как отметил А.КОМИРНОЙ, инвесторы, которые будут участвовать в создании ИП на территории области, смогут увеличить показатель NPV (чистый дисконтированный доход) своих проектов на 20-40%.

Это возможно за счет экономии затрат на поиск и подготовку необходимых площадок для начала строительства, а именно - проведение топосъемки, геолого-изыскательских работ, подведение необходимых инженерных коммуникаций и т.д. Также бизнесу, который будет работать в регионе, гарантируют контроль за соблюдением сроков от момента начала инвестирования до момента запуска производства. Это возможно благодаря поддержке ДИА в прохождении разрешительных процедур. При совместном участии в создании индустриальных парков для инвесторов существует возможность освобождение или снижение затрат на обязательное паевое участие, за счет совместного пользования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

По словам А.КОМИРНОГО, также благоприятными факторами для привлечения инвесторов являются большая емкость внутреннего рынка области - 3 млн. жителей, 104 тыс. предприятий во всех отраслях экономики, развитая транспортная инфраструктура и квалифицированный персонал.

«Все эти показатели дают возможность инвесторам суммарно увеличить NPV своих проектов на 20-40% и снизить сроки окупаемость проекта», - отметил А.КОМИРНОЙ.

Напомним, что по итогам 2011 года Днепропетровская область занимает первое место среди регионов Украины по привлечению иностранных инвестиций - 1 млрд. долл. (8 млрд. долл. всего за период с 1991 по 2011 гг.). Сегодня инвестиции в экономику области осуществляют 27 стран мира, среди которых - США, Великобритания, Германия, Австрия, Россия.