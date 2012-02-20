Укрзализныця открыла страницу в Facebook

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» открыла свою страницу в социальной сети Facebook и обращается к своим пассажирам с просьбой информировать о качестве обслуживания и комфорта путешествий по железной дороге.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», отзыв о железной дороге также можно оставить на официальном сайте «Укрзализныци» - в рубрике «Обратная связь».

При этом железнодорожники просят оставлять максимально полную информацию.

«Если Вы хотите поделиться впечатлениями о поездке в поезде или имеете замечания к качеству обслуживания, обязательно укажите номер поезда, вагона и дату поездки. Если есть что сказать об обслуживании на вокзалах, укажите вокзал и дату обслуживания. Желательно также сделать фото- или аудиофиксацию. Без этих данных будет невозможно провести расследование по претензиям и ответить авторам», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также на своих интернет-страницах «Укрзализныця» надеется услышать предложения по совершенствованию работы и улучшению качества обслуживания пассажиров.