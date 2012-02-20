В центре Киева горел институт: людей эвакуировали

Подразделения МЧС ликвидировали пожар в Киевском институте музыки имени Р.М.Глиэра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в столице, сегодня в 8.52 в оперативно-координационный центр управления поступил вызов о пожаре на ул. Л.Толстого, 31. На место происшествия оперативно прибыла пожарно-спасательная служба.

Как выяснилось, возгорание произошло в Киевском институте музыки им. Р.М.Глиэра. Был объявлен повышенный ранг пожара. Из здания эвакуировали 15 человек.

По предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания в кухонной плите.

Огонь загасили в 9.09.

Жертв и пострадавших нет. Ущерб выясняется.