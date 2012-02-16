В Польше арестован украинец

Польский суд арестовал гражданина Украины за участие в банде автомобильных воров, которые специализировались на похищении машин класса «люкс» в Германии для их перепродажи в Польше.

Об этом УНИАН сообщили в Центральной администрации польской полиции (KGP), отвечая на запрос агентства.

По данным польских правоохранителей, 42-летний украинец руководил организованным в польском городке Cлубице - на границе с Германией - центром по подделке немецких автомобильных документов.

«При обыске работники нашли доказательства, которые указывают на то, что собственно с этого места вышло несколько сотен фальшивых документов, так называемых «брифов»», - отметили в Центральном следственном бюро (СBS) полиции, которая расследует дело с прошлого года.

Стражи порядка в общей сложности уже задержали по этому делу 44 человека, 18 из которых, в том числе украинец, арестованы.

По данным польских правоохранителей, большинство членов группы являются гражданами Польши в возрасте от 35 до 50 лет, но среди них есть также россияне.

СBS отметило, что участники группы, которая действовала с 2009 года, имели специальное оборудование, которое позволяло не только перебивать номера, но и перекодировать обеспечение в электронных системах грабленых автомобилей.

Как отметили в полиции, воры похищали в первую очередь автомобили Lexus, Toyotа Land Cruiser, BMW X5 и X6 и Mercedes, добавив, что стражам порядка удалось вернуть прежним владельцам 56 авто.

«Предварительные расчеты указывают на то, что стоимость похищенных автомобилей составляет несколько сотен тысяч долларов», - отметили в полиции.

Польские правоохранители заметили, что часть похищенных автомобилей могла попадать в Украину и Россию.