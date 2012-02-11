Канада отправляет к Тимошенко трех врачей

Министр иностранных дел Канады Джон БЕРД заявляет, что в эти выходные в Украину прибудут три канадских врача для участия в международном медицинском консилиуме для проведения независимой оценки состояния здоровья экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«Канада очень рада, что меры нашего правительства проложили путь для трех канадских врачей к участию в международной медицинской комиссии, которая создается правительством Украины для оценки состояния здоровья бывшего украинского премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО», - цитирует Дж.БЕРДА официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время канадский министр отметил, что «все еще существуют некоторые нерешенные вопросы доступа врачей к экс-премьер-министру Украины».

«Хотя это является положительным, мы надеемся, что нерешенные вопросы могут быть решены оперативно, чтобы позволить врачам доступ к ТИМОШЕНКО как можно быстрее. Здоровье госпожи ТИМОШЕНКО, диагностика и лечение должны оставаться в центре внимания всех заинтересованных сторон», - отметил Дж.БЕРД.

Он в который раз выразил обеспокоенность «политически предвзятым характером судебного разбирательства дела Ю.ТИМОШЕНКО и других бывших должностных лиц», ведь такой подход подрывает верховенство закона.

Как сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Канады, врачи, которые прибудут в Киев, попросили, чтобы их фамилии не обнародовались.

В свою очередь защитник экс-премьер-министра Сергей ВЛАСЕНКО сообщил, что Министерство здравоохранения Украины настаивает на паритетных принципах формирования международной медицинской комиссии для иностранных и украинских врачей: «Минздрав настаивает на том, чтобы комиссия состояла из 10 врачей – с 5 иностранных и 5 украинских, которых они назначат. А почему их должно быть пять? Чтобы уравновесить иностранных врачей и потом сказать, что комиссия разделилась пополам?", - поинтересовался он.

Защитник также сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО снова обратилась к руководству Качановской исправительной колонии с заявлением об отказе от помощи врачей, назначенных Министерством здравоохранения Украины.