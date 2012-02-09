После допроса в донецкой милиции умер 25-летний мужчина

8 февраля в помещении Будённовского райотдела милиции в Донецке была зафиксирована внезапная смерть 25-летнего местного жителя.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела по связям с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

Предварительной проверкой установлено, что данный гражданин был приглашен в райотдел для проведения следственных действий по уголовному делу, возбужденному по факту грабежа (ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины).

По окончании следственных действий он вышел из кабинета, сел на стул в коридоре и потерял сознание. Сотрудники милиции срочно вызвали врачей скорой помощи, которые после осмотра констатировали его смерть.

Работники прокуратуры Буденновского района и бюро СМЭ признаков насильственной смерти не обнаружили. Что стало причиной смерти, будет установлено после проведения соответствующего исследования.