У Балоги успокаивают, что угрозы для дамбы нет

Информация о возможности прорыва дамбы Киевского водохранилища является необоснованной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Департамента гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций Василий КВАЩУК.

«Эта информация абсолютно не подтверждена никакими фактами, она является необоснованной и она абсолютно вредна для всего населения и для всего общества города Киева», - сказал В.КВАШУК.

Он отметил, что самая большая толщина льда в Киевском водохранилище была в 1969 году и составляла 70 сантиметров.

По его словам, руководством государства уделяется много внимания надежности дамбы Киевского водохранилища и всему каскаду гидроэлектростанций на Днепре. В частности, каждые пять лет проводятся обследования этих сооружений на прочность. При этом последняя проверка надежности гидросооружений проводилась в ноябре 2009 года.

«По заключениям комиссии, оборудование дамб, находящихся на реке Днепр, работает в нормальном режиме, нет никаких угроз и оснований для того, чтобы они представляли угрозу населению и прорыву», - подчеркнул В.КВАШУК.

Также он отметил, что по последним замерам, толщина льда на Киевском водохранилище не превышает 20 сантиметров. «Это еще раз подтверждает, что угрозы для дамбы Киевского водохранилища никакой нет», - подчеркнул В.КВАШУК.