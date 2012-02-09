Прощайте, доктор Хаус

Заключительный, 175-й, эпизод сериала "Доктор Хаус" выйдет в апреле 2012 года. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление продюсеров шоу, они приняли решение закрыть его после окончания восьмого сезона.

По словам продюсеров, главный герой сериала, доктор Грегори Хаус представляется им персонажем, который "никогда не будет последним гостем, ушедшим с вечеринки". "Насколько лучше исчезнуть до того, как музыка смолкнет".

"Доктор Хаус" начал выходить на американском телеканале Fox в 2004 году и вошел в десятку самых популярных телевизионных шоу в США в 2005-2008 годах, напоминает Лента.ру. Сериал демонстрировался в 66 странах мира. В 2008 году его аудитория превысила 81,8 миллиона зрителей. В дальнейшем популярность "Хауса" начала снижаться. В частности, аудитория сериала в США в 2010-2011 годах уменьшилась вдвое.

В 2011 году исполнитель главной роли, британский актер Хью Лори заявлял, что не будет продлевать контракт на съемки, который заканчивается у него после восьмого сезона.