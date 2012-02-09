Эксперты: решения в сфере образования принимаются наугад

В Украине нет системы мониторинга качества образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на пресс-конференции в Киеве авторы аналитического доклада “О состоянии мониторинга качества образования в Украине”, который был подготовлен Центром тестовых технологий и мониторинга качества образования при поддержке Образовательной программы Международного фонда “Відродження”.

По данным авторов отчета, Украина – единственная среди 47-ми стран европейского пространства высшего образования, где нет независимого негосударственного агентства по оцениванию качества образования, хотя наше государство с марта 2008 года является правительственным членом Европейского реестра обеспечения качества образования (вместе с 19 другими странами – участницами Болонского процесса).

«За 20 лет с тех пор, как существует образовательная система в рамках независимой Украины, в нашем государстве ни разу не проводился фундаментальный и всесторонний мониторинг деятельности образовательной системы», - отметил директор МБО «Центр тестовых технологий и мониторинга качества образования» Игорь ЛИКАРЧУК.

Он заметил, что изучение состояния дел в образовательной сфере проводится в Европе и мире.

При этом И.ЛИКАРЧУК сообщил, что, согласно данными ООН, 38% населения Украины не довольны качеством образования. В то же время в 2010-2011 учебном году 57,7% студентов университетов учились на собственные средства.

«Эффективность функционирования любой системы, особенно такой, как образование, напрямую зависит от того, насколько верными будут решения относительно стратегии и тактики ее развития», - отметил И.ЛИКАРЧУК.

По его убеждению, стратегические решения по развитию образовательной сферы в Украине принимаются не на основе взвешенного анализа состояния дел, а в зависимости от политических вкусов и собственных амбиций руководителей отрасли.

И.ЛИКАРЧУК отметил, что для того, чтобы иметь систему мониторинга качества образования в Украине, необходимо иметь образовательные цели и стандарты, а также специалистов, которые профессионально могли бы проводить такой мониторинг.

В свою очередь, эксперт по реформированию высшего образования, представитель группы сопровождения Болонского процесса от Украины Иван БАБИН заметил, что в Украине в последнее время отсутствует концепция модернизации высшего образования.

«То есть это все делается наугад, бессистемно, иногда даже с вредом для системы высшего образования», - сказал он.

Также И.БАБИН отметил, что в системе украинского образования внедрен ряд подходов, которые не полностью отвечают требованиями Болонского процесса.

Относительно зарегистрированных в парламенте законопроектов о высшем образовании, эксперт выразил убеждение, что в любом из них содержатся риски, и не соблюдены требования европейского образовательного пространства.