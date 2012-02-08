В пятницу в Киеве не будут работать школы, лицеи и колледжи

В связи со второй волной похолодания в пятницу, 10 февраля, будут приостановлены занятия в столичных школах, лицеях, гимназиях и колледжах всех форм собственности.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Киевской горгосадминистрации.

«Возобновят учебный процесс в образовательных заведениях столицы с 13 февраля (понедельник). По прогнозам синоптиков, с понедельника в столице потеплеет», - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя КГГА Леонида НОВОХАТЬКО, приостановка занятий с 10 по 13 февраля относится и к учреждениям внешкольного образования. В то же время, детские садики будут работать в обычном режиме.