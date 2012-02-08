Украина сократила транзит газа в страны Европы

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе сократила транзит природного газа в страны Европы на 12,2%, или на 1,226 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 8 млрд. 822,57 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе сократилась на 8,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 16 млрд. 324,12 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Украина увеличила транзит природного газа в страны Европы на 5,9%, по сравнению с 2010 годом, до 101,098 млрд. куб. м. Общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в 2011 году увеличилась на 4,7%, по сравнению с 2010 годом, до 156,953 млрд. куб. м (в т.ч. для потребностей Украины – 51,687 млрд. куб. м).

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» - оператор газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Основной составляющей газотранспортной системы ДК "Укртрансгаз" является сеть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, представляющая собой единый технологический комплекс, действующий в непрерывном рабочем режиме. Общая протяженность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания - 37,1 тыс. км, в т.ч. магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.