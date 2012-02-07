Милиция взялась за дело побитой журналистки

Милиция начала доследственную проверку по факту избиения представителя международной журналистской организации «Репортеры без границ» в Украине Оксаны РОМАНЮК.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД в г. Киеве, заметив, что параллельно милиция проводит проверку законности предоставления физическому лицу органами исполнительной власти Киева разрешения на установление МАФов.

В милицейском главке также отметили, что потерпевшей было выписано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для снятия побоев с целью установления их степени тяжести.

Также устанавливается лицо, нанесшее удар молодой женщине.

Как сообщал УНИАН, представителя международной журналистской организации «Репортеры без границ» в Украине О.РОМАНЮК ударили кулаком в лицо, препятствуя снимать на мобильной телефон застройку под домом, где она живет.

Инцидент произошел ночью с 6 на 7 февраля, когда неизвестные лица проводили строительные работы под домом на проспекте Свободы, 24 в Киеве (жилой массив Виноградарь). Застройщики устанавливали под домами МАФы (малые архитектурные формы), срезая деревья и пытаясь расположить МАФы на детской и спортивной площадках. Против застройки вышли протестовать несколько жителей, в том числе и О.РОМАНЮК, но застройщики окружили их плотным кругом. О.РОМАНЮК попросила их показать документы, после чего началось столкновение.

«Я снимала их на мобилку с целью разместить затем эту информацию в СМИ и в социальных сетях. Я сообщила, что я журналист, но удостоверения у меня с собой не было. Застройщики мне всячески мешали, заслоняли камеру, мобилку вырывали из рук, толкали, наконец ударили кулаком в лицо», - рассказала О.РОМАНЮК.

В конечном итоге, местным жителям, которые присоединились к протестующим, с помощью милиции удалось остановить действия застройщиков.

О.РОМАНЮК написала заявление в милицию. «Они составили протокол и отпустили нападающего», - добавила она.

По ее словам, застройщик посоветовал жителям прекращать протесты, поскольку имеет разрешение на застройку от управления благоустройства Киевской городской государственной администрации.