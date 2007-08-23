В Украине скоро подорожает пиво

Пиво очень скоро подорожает, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ. А все из-за того, что этим летом менее урожайный год для ячменя, чем прошлый. Ведущие пивоварные компании уже признались, что им придется повысить цену на напиток приблизительно на семь процентов. К тому же, пивовары ссылаются на то, что постоянно дорожает и бензин, и грузовые перевозки, и солод. Также может подскочить в цене и хмель. Ведущие пивоварные компании не отрицают этой информацию. Они говорят, что роста цен на пиво до конца этого года не избежать.

КП в Украине