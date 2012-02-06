Укрзализныця приобретет 50 грузовых электровозов у России

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) в течение 2012-2016 годов приобретет у ООО «Уральские локомотивы» 50 грузовых электровозов постоянного тока для Львовской железной дороги за 10 млрд. рублей.

Как сообщается в пресс-релизе "Укрзализныци", переданном УНИАН, соответствующее соглашение было подписано 1 февраля 2012 года в Киеве.

Согласно соглашению, в течение пяти лет будут приобретены 49 электровозов серии 2ЕС10 и 1 электровоз серии 2ЕС6.

В частности, в 2012 году будут построены и переданы украинским железным дорогам 6 единиц тяговой техники, в следующие четыре года - по 11 единиц.

«Проект будет осуществлен за привлеченные средства, и партнером "Укрзализныци" при финансировании приобретения локомотивов выступает «Внешэкономбанк» (Россия). Электровозы будут строиться без предоплаты, а платить украинские железнодорожники будут за уже готовую технику», - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Тестирование двух электровозов производства ООО «Уральские локомотивы» проводилось в 2011 году на базе Львовской железной дороги. В ходе тестирования электровозы положительно показали себя при эксплуатации в условиях горной местности.

Гарантийный срок закупаемого подвижного состава составляет 24 месяца с момента начала эксплуатации локомотивов. Сервисное обслуживание локомотивов будет производиться на территории Украины.

Справка УНИАН. Приобретение локомотивов осуществляется согласно Программе обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 годы, утвержденной 1 августа 2011 Кабинетом министров Украины, стоимостью более 28 млрд. грн. Программа предусматривает приобретение 509 современных локомотивов. Финансирование закупок будет осуществляться за счет собственных, а также привлеченных средств "Укрзализныци".

В рамках данной программы заключены соглашения о приобретении локомотивов с акционерным обществом "Электровозостроитель" (Грузия) на поставку 110 магистральных грузовых электровозов постоянного тока, а также с ЗАО «Трансмашхолдинг» (Россия) о приобретении 300 грузовых электровозов. В частности, запланировано приобрести 230 электровозов постоянного тока серии 2ЭС4К и 70 - переменного тока серии 2ЕС5К.