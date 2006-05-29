Верка Сердючка заканчивает сольную карьеру

Верка Сердючка уйдет со сцены. Об этом заявил Андрей Данилко. Как выяснилось, у Андрея для этого все-таки есть причины. Как минимум, две.

Во-первых, Верка Сердючка устала бороться с эстрадным пиратством. Не секрет, что по стране, параллельно с настоящим Данилко, колесят несколько штук липовых Сердючек. Естественно, это очень сказывается на гонорарах и гастролях Данилко.

Во-вторых, Данилко решил заняться продюсированием. Видимо, ему не дают покоя лавры сексуального трио «Виа Гра». Хотя, как говорят, из-за слухов о роспуске коллектива и после ухода из него Надежды Грановской, группа заметно упала в цене. Воспользовавшись этой ситуацией, Андрей решил создать альтернативный вариант.

Те, кто уже имел возможность слышать и видеть девушек, говорят, что они вполне могут заменить «Виа Гру», а, кроме того, выгодно отличаются от них молодостью и вокальными возможностями. Возможно, изредка Андрей будет выступать вместе со своими ангелочками, но вот сольную деятельность он на время прервет.

Кстати, можно найти и третье, совсем уж простое объяснение его поступку. Может быть, Андрей устал от образа Верки Сердючки и сейчас взял тайм-аут для творческого перевоплощения.

Обком