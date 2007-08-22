Нафтогаз ”успокаивает” СНБО: цена на газ и передача ГТС России не связаны

НАК «Нафтогаз Украины» приветствует вопросы, которые поставил в сегодняшнем заявлении заместитель секретаря СНБО Юрий ПРОДАН. Компания довольна тем, что высокие должностные лица перестали получать информацию из сомнительных источников и публично обращаются с просьбой разъяснить особенности проекта частичного обмена активов в нефтегазовом комплексе и его потенциальную выгоду для Украины. Об этом сказано в сообщении пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины», переданном агентству УНИАН.

НАК «Нафтогаз Украины» информирует Ю.ПРОДАНА, что объявленная председателем Правления компании Евгением БАКУЛИНЫМ прогнозная закупочная цена природного газа на 2008 год в размере 143 долл. за 1 тыс. куб. м не имеет ни одной привязки «к возможной передаче украинской газотранспортной системы (ГТС) в управление РФ». Этот прогнозный показатель состоит из сегодняшней цены газа в размере 130 долл. за 1 тыс. куб. м плюс подорожание цены в следующем году на 10%, которое в соответствии с переговорами с Россией ожидает руководство нефтегазового комплекса Украины.

Объем 50-55 млрд. куб. м учитывает уменьшение потребления газа населением и за счет внедрения предприятиями энергосберегающих технологий. Однако украинская промышленность каждый год расширяет собственные мощности, что компенсирует снижение объемов использования природного газа. Поэтому «Нафтогаз Украины» ожидает постоянное потребление голубого топлива в Украине на уровне 70-75 млрд. куб. м в долговременной перспективе. В случае уменьшения объемов потребления в Украине, добытый газ, как высоколиквидный товар, можно будет реализовать потребителям России или стран Европы.

В случае реализации проекта частичного обмена активами нефтегазового комплекса речь не будет идти о прямых или непрямых поставках газа «Газпромом». Российские месторождения будут разрабатываться «Нафтогазом», который будет осуществлять снабжение топлива потребителям Украины. Все аспекты такого возможного сотрудничества сейчас изучаются не на межправительственном уровне, а специалистами компании и «Газпрома». НАК «Нафтогаз Украины» еще раз отмечает, что никаких конкретных договоренностей на сегодняшний день не существует - для получения даже предварительных достоверных выводов нужно провести экспертное обсуждение темы, комплексные исследования и детальные расчеты.

Напомним, сегодня Ю.ПРОДАН высказал опасения, что объявленная НАК "Нафтогаз Украины" цена на газ для Украины в размере 143 долл. за 1 тыс. куб. м имеет привязку к возможной передаче украинской ГТС в управление РФ.

Как сообщал УНИАН, 21 августа на пресс-конференции председатель Правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН заявил об обсуждении с российскими партнерами вопроса частичного обмена активами в нефтегазовой отрасли, однако, при этом заметил, что действующее законодательство Украины прямо запрещает такую систему взаимоотношений с Российской Федерацией. Е.БАКУЛИН подчеркнул, что частичный обмен активами в нефтегазовой отрасли рассматривается как стратегическая и выгодная перспектива для Украины, но должен быть детально просчитан, публично обсужден на уровне экспертов, должностных лиц и общественности, и только после этого, в случае получения позитивных выводов, предложен к рассмотрению государственным учреждениям - Кабинету Министров и Верховной Раде Украины.

Целью рассмотрения вопроса общего управления транзитом российского газа территорией Украины является обеспечение 100% газовой независимости Украины - вопроса, к которому публично стремились все без исключения президенты и правительства независимой Украины. В таком случае Украина станет владельцем месторождений с ежегодной добычей не менее 50-55 млрд. куб. м газа на территории России. Этот объем топлива, вместе с 20 млрд. куб. м природного газа, которые добываются в Украине, позволит Украине не зависеть от импортных поставщиков природного газа. Стопроцентное обеспечение Украины собственным газом позволит сформировать самостоятельную внутреннюю и независимую от Европы цену на природный газ для отечественных потребителей, отмечает “Нафтогаз”.