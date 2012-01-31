По делу ЕХ.ua милиция допрашивает 16 человек

Правоохранительные органы прекратили деятельность веб-ресурса «ЕХ.ua» из-за нарушения прав интеллектуальной собственности.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины со ссылкой на материалы Управления борьбы с киберпреступностью Министерства внутренних дел Украины.

В милиции отметили, что во время обысков в офисе и дата-центрах файлообменного ресурса оперативники изъяли 200 серверов с общим объемом информации более 6000 терабайт.

«31 января миллионы пользователей популярного веб-ресурса «ЕХ.UA» не смогли ни посмотреть свои любимые фильмы, ни бесплатно загрузить компьютерные программы. Как выяснилось, дело не в технических проблемах и сбоях, а в уголовном деле, в рамках которого украинские правоохранители прекратили деятельность указанного ресурса», - говорится в сообщении УСО МВД.

Во время оперативного сопровождения уголовного дела установлено, что администрация этого веб-сайта, вопреки законным требованиям правообладателей и положениям Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», обеспечивала масштабное распространение на территории государства и за его пределами противоправного контента – сотен тысяч наименований аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм и компьютерных программ.

В милиции также сообщили, что «в ноябре 2010 года Американская ассоциация звукозаписи RIAA отнесла «ЕХ.ua» к 25-ти крупнейшим «пиратским» веб-ресурсам мира. По утверждениям этой международной организации, на сайте нет ни одного видео- или аудиофайла, легальность распространения которого подтверждена владельцем авторских прав».

По данным УСО МВД, «поводом к возбуждению уголовного дела по ч. 2 ст. 176 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение авторского права и смежных прав, служили обращения, поступившие в адрес Министерства внутренних дел Украины от официальных представителей ведущих мировых производителей программного обеспечения – международных корпораций «Adobe Systems Inc.», «Microsoft Corporation», «Graphisoft Inc.» и тому подобное, программные продукты которых длительное время незаконно распространялись через веб-сайт «ЕХ.ua»».

Оперативники выяснили, что администрацию ресурса возглавлял гражданин Латвии. Теперь 16 работников офиса компании допрашивают, а изъятая техника направлена на экспертизу. Как отмечают в милиции, после проведения необходимых следственных и процессуальных действий станет понятно, сколько человек будет привлечено к ответственности в рамках расследования этого уголовного дела. Ответственность по статье Уголовного кодекса Украины, по которой возбуждено уголовное дело, предусмотрена в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией экземпляров произведений и соответствующего оборудования.

«Закрытие мощного веб-ресурса «EX.ua» является делом мирового масштаба. Подобное разоблачение недавно произошло в США, где ФБР прекратило функционирование одного из крупнейших мировых файлообменников megaupload.com, с помощью которого распространялась контрафактная аудиовизуальная продукция и противоправный контент других категорий. Веб-сайт действовал с 2005 года и занимал 13-ю позицию в рейтинге крупнейших «пиратских» интернет-ресурсов мира. За время его существования владельцы сайта незаконно заработали около 175 млн. долларов, правообладатели же понесли убытки, которые оцениваются в сумму более полмиллиарда долларов. По этому делу ФБР выданы ордера на арест 7 человек, которые создали и обеспечивали функционирование файлообменника megaupload.com.», - рассказали в УСО МВД Украины.