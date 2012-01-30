В трех домах замерз водопровод

В Тернополе из-за снижения температуры воздуха в трех новых домах замерз водопровод.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель городского председателя Владислав СТЕМКОВСКИЙ.

По его словам, проблемы возникли в связи с тем, что застройщики, чтобы сэкономить средства жильцов на отоплении, не обеспечили обогрев подъездов.

«Эти дома не состоят на балансе городского совета. Соответственно, балансодержатели, которые взимают квартплату, должны были предварительно задуматься, что с понижением температуры могут возникнуть проблемы, и подумать, как их предотвратить. Теперь же после жалоб жильцов мы обязали балансодержателей предпринять действия по возобновлению водоснабжения», - рассказал В.СТЕМКОВСКИЙ.

По его данным, замерзание водопровода в домах обусловило, в частности, и то, что в новостройки заселились еще не все люди. Поскольку уровень использования воды был невысоким, то стоячая вода замерзла.

«Сейчас еще могут возникнуть неприятные вещи с размораживанием системы. Ведь при замерзании воды могли образоваться вертикальные трещины и существует риск прорыва трубы после запуска водопровода», – заметил В.СТЕМКОВСКИЙ.

По его данным, пока водоснабжение возобновили в одном из домов, по двум другим работы еще ведутся.