Погода на завтра

Завтра в Украине сохранится холодная погода с температурой ночью 19-24°, на Прикарпатье до 28° мороза, днем 12-17° мороза.

На Закарпатье ночью 13-18°, днем 4-9° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В южных областях ожидается небольшой снег, температура в течение суток 12-17° мороза; в Крыму снег, местами сильный, температура ночью 8-13°, днем 5-10°, на Южном побережье в течение суток 3-8° мороза.

На дорогах Украины гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части, восточных и Днепропетровской областях порывы 17-22 м/с; в Крыму и Приазовье местами 25 м/с, сильные метели, снежные заносы.

В Киевской области во вторник ожидается ночью 19-24°, днем 12-17° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. В Киеве температура ночью около 20°, днем 13-15° мороза.