По вине иностранцев происходит каждое 10-е ДТП в Украине

На автодорогах Украины в этом году зарегистрировано свыше 2,7 тыс. дорожно-транспортных происшествий с участием иностранных граждан, во время которых 135 человек погибли и 900 получили травмы. В частности, травмы получили 33 пешехода-иностранца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на протяжении семи месяцев этого года по вине водителей - иностранных граждан произошло свыше 1,6 тыс. дорожно-транспортных происшествий, во время которых погибло 90 людей и 587 травмировано.

Дорожно-транспортные происшествия, которые произошли по вине водителей-иностранцев, составляют 10% от всех зарегистрированных в Украине ДТП, в которых пострадали люди.

Как отмечается в сообщении, наибольшее количество ДТП произошло по вине водителей - граждан Российской Федерации – 168. По вине граждан Молдовы – 156, Польши - 130, Республики Беларусь - 127, Германии - 75, Турции - 44, Болгарии - 38, Грузии - 37, Азербайджана - 34 и Соединенных Штатов Америки - 36.

Больше всего дорожно-транспортных происшествий по вине водителей - иностранных граждан произошло в мае, июне и июле этого года. Это же касается и количества погибших и травмированных в этих ДТП.

Летом концентрация таких ДТП наблюдается в АР Крым и южных областях Украины, куда иностранцы едут на отдых.

Как отмечает пресс-служба ГДАИ, работник Госавтоинспекции, который обнаружил нарушение иностранцем Правил дорожного движения, имеет право только составить административный протокол на мизерную сумму штрафа.