АМКУ разрешил Ахметову иметь по 70% в двух облэнерго

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение DTEK Holdings Limited, являющейся управляющей компании энергохолдинга ДТЭК, на концентрацию более 50% ПАО «Захидэнерго» и ПАО «Донецкоблэнерго», сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ.

Как сообщал УНИАН, в ходе приватизационного конкурса по продаже 45,103% госпакета акций «Захидэнерго» покупателем был признан его единственный участник – DTEK Holdings Ltd, предложивший за госпакет акций 1 млрд. 932 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены. До этого ДТЭК контролировал 24,9% акций компании. Энергохолдинг ДТЭК также приобрел на приватизационном конкурсе госпакета акций «Донецкоблэнерго» в размере 40,061%. Таким образом, вместе с ранее находившимися в собственности DTEK акциями «Захидэнерго» и «Донецкоблэнерго», холдинг на сегодня контролирует примерно по 70% акций в каждой из вышеперечисленных энергокомпаний.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), контролируемой бизнесменом Ринатом АХМЕТОВЫМ.