Начальника Одесского облУВД иногда просто ужасают действия подчиненных

Начальник Главного управления МВД Украины в Одесской области Сергей РЕЗНИКОВ пресек попытку подменить пьяного виновника автоаварии трезвым гражданином, который непричастен к ДТП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Одессе сообщил сам С.РЕЗНИКОВ.

Он уточнил, что утром по дороге на службу увидел на автомагистрали «разбитые вследствие ДТП автомобили «Фольксваген» и «БМВ».

«Я остановился и вышел из машины, а поскольку номера авто, в котором я ехал, гражданские, то решил не представляться начальником облУВД. Так что никто меня не знал», - сказал С.РЕЗНИКОВ.

По его словам, водитель разбитого «Фольксвагена» сообщил, что «БМВ» внезапно вылетело на встречную полосу движения.

«Я вызвал ему «скорую», а также дежурных сотрудников ГАИ, которые добирались к месту происшествия около 45 минут», - добавил начальник облуправления милиции.

По словам С.РЕЗНИКОВА, он вынужден был в ожидании прибытия машины ГАИ более получаса «держать за руку виновного в совершении аварии 20-летнего водителя «БМВ», который был явно в нетрезвом состоянии». «Сказал мне, что возвращался с ночного клуба», - уточнил начальник облУВД.

По словам С.РЕЗНИКОВА, к месту аварии «приехали друзья этого водителя «БМВ» и пытались увезти его. «Если бы меня не было, пока наша доблестная милиция добиралась, мы бы уже там имели абсолютно трезвого человека за рулем», - считает он.

Начальник облуправления милиции отметил, что удивлен столь медленным реагированием сотрудников ГАИ на автопроисшествие. Он заявил, что в милиции будут проведены кадровые изменения. По словам С.РЕЗНИКОВА, иногда его просто «ужасают» действия некоторых подчиненных.

«Сейчас анализируем квалификацию сотрудников и их действия, а также соответствие занимаемым должностям. Однако обещаю, что кадровые изменения будут объективными», - подчеркнул начальник облУВД.

Как сообщал УНИАН, С.РЕЗНИКОВ в конце прошлого года был назначен начальником управления МВД в Одесской области.