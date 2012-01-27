УБОП заблокировал Одесский аэропорт
18:33, 27 января 2012Общество
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Говорят, идут следственные мероприятия
Бойцы спецподразделения "Сокол" Управления по борьбе с оргпреступностью Министерства внутренних дел заблокировали здание Одесского аеропорта.
Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на работников предприятия.
По их словам, спецназовцы никого не выпускают и не впускают в здание аэровокзала.
Сотрудники пресс-службы КП "Международный аэропорт Одесса" не отвечают на телефонные звонки.
В центре общественных связей облУВД "Украинской правде" подтвердили, что на территории аэропорта действительно находятся УБОПовцы - они проводят оперативно-следственные мероприятия.
"Больше я вам ничего сказать не могу", - заявил сотрудник ЦОС Владимир Шаблиенко.
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