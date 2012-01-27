УБОП заблокировал Одесский аэропорт

Бойцы спецподразделения "Сокол" Управления по борьбе с оргпреступностью Министерства внутренних дел заблокировали здание Одесского аеропорта.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на работников предприятия.

По их словам, спецназовцы никого не выпускают и не впускают в здание аэровокзала.

Сотрудники пресс-службы КП "Международный аэропорт Одесса" не отвечают на телефонные звонки.

В центре общественных связей облУВД "Украинской правде" подтвердили, что на территории аэропорта действительно находятся УБОПовцы - они проводят оперативно-следственные мероприятия.

"Больше я вам ничего сказать не могу", - заявил сотрудник ЦОС Владимир Шаблиенко.