После ссоры с женой муж облил себя бензином и поджег

26 января, около полуночи, в Мостиский райотдел милиции Львовской области поступило сообщение о том, что в селе Чижевичи местный житель совершил самосожжение.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Львовской области, правоохранители, которые прибыли на место, выяснили, что 35-летний мужчина вышел на дорогу, облил себя бензином и поджег. От полученных ожогов он умер на месте еще до прибытия медиков.

«Мужчина длительное время конфликтовал с женой. Вместе они не жили уже несколько лет. В тот день он был под хмельком. Пришел к жене с канистрой, наполовину наполненной бензином, и угрожал сжечь дом», - рассказал руководитель Мостиского РО ГУ МВД Украины в Львовской области Иван ВОЛОШИН.

Женщина пыталась успокоить мужа, однако безуспешно. Он оттолкнул ее, и направился в сторону дороги, где облил себя бензином и поджег.

По этому факту проводится проверка.