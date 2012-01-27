Частное строительство возле дома Чехова в Ялте остановлено

Строительство частного дома в непосредственной близости от памятника национального значения - дома-музея писателя Антона Чехова в Ялте остановлено.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры Крыма.

По данным ведомства, удовлетворен протест прокуратуры Ялты и отменено решение Ялтинского городского совета об утверждении градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка возле дома Чехова.

«Основанием для признания решения местных властей незаконным стало отсутствие у "соседа" дома-музея разрешения Департамента культурного наследия, которое необходимо при проведении строительных работ в исторических ареалах населенных пунктов», - говорится в пресс-релизе.

Чехов жил в «Белой даче» в Ялте с 1899 по 1904 год и написал там пьесы «Три сестры» и «Вишневый сад», повесть «В овраге», рассказы «Дама с собачкой», «На святках», «Невеста». Также писатель отредактировал первое полное собрание своих сочинений.

По информации Рескомитета Крыма по охране культурного наследия, госакт на право частной собственности на землю площадью 0,10 га для обслуживания дома и хозяйственных построек выдан гражданке О.Кулинцовой на основании решения сессии Ялтинского горсовета.

По данным общественности, из-за строительства в нескольких метрах от музея на стенах дома Чехова в конце 2011 года начали появляться трещины.

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО в январе этого года направил обращение президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой вмешаться в ситуацию с возведением здания возле дачи, где жил Чехов.