Кто травит собак в Киеве?

Причастность коммунальных служб к фактам отравления животных в столице не подтвердилась. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По информации КГГА, с начала года на горячую телефонную линию коммунального предприятия «Центр идентификации животных» поступило 16 обращений граждан об отравлении бездомных животных.

В предприятии сообщили, что большинство из них не подтвердились или были ошибочными. Во время рейдов-проверок выявлено 4 случая с подозрением на отравление в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах города.

Все эти случаи находятся на контроле в милиции, а патматериал направлен на экспертизу в лабораторию. Ни в одном из указанных случаев причастность коммунальных служб к фактам отравления животных не подтвердилась.

Более того, пресс-служба напоминает, что по поручению председателя КГГА Александра ПОПОВА, руководителям жилищных организаций было направлено письмо-обращение о запрете какого-либо отравления животных.

Кроме того, решением Киевсовета утверждена Киевская городская программа регулирования численности бездомных животных гуманными методами. Основная цель программы - уменьшить численность бездомных животных гуманными методами. В частности, речь идет об отлове животных, их стерилизации, вакцинации и возвращении на прежнее место обитания под опеку волонтеров или содержание в приюте.

Также пресс-служба сообщает, что на протяжении 2011 года за средства городского бюджета стерилизовано около 4 тысяч бездомных животных, что вдвое больше, чем за прошлые годы.

В КГГА также подчеркивают, что отравление животных квалифицируется как уголовное преступление, которое карается ст. 299 Уголовного кодекса Украины и влечет за собой штраф до 50 налогонеоблагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, по каждому случаю отравления животных проводится соответствующее расследование.

В «Центре идентификации животных» напоминают о действующей горячей телефонной линии по проблемным вопросам, связанным с животными: 332-12-34. Линия работает без выходных с 9.00 до 18.00.