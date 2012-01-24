Жителей уже двух областей просят лишний раз нос из дома не высовывать

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на 25-27 января из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды и просит жителей Крыма и туристов отложить выезды в горы, на рыбалку и охоту.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МЧС в Крыму.

На полуострове ожидается ветреная и морозная погода, усиление северо-восточного ветра скоростью 15-20 метров в секунду, местами - до 28 м/с.

25 января температура воздуха в Крыму достигнет 1-3 градусов тепла днем и от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла ночью, днем 26 января ожидается от 5 мороза до 0, ночью 4-9 градусов мороза, днем 27 января 1-6 градусов мороза и ночью 7-12 градусов мороза.

Спасатели предупреждают, что из-за непогоды могут возникнуть сложности в работе транспорта и обрушиться рекламные конструкции.

В Херсонской области на 25-27 января также объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона со ссылкой на Херсонский областной центр гидрометеорологии, в эти дни в Херсоне и области ожидается снижение температуры воздуха ночью до 10-15 градусов мороза, днем до 5-10 градусов мороза с усилением северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами ожидаются порывы 25-30 м/с.

Жителей региона просят без безотлагательной необходимости не выходить на улицу и не пользоваться частным транспортом, не ходить и не ставить автомобили под деревьями и вблизи рекламных щитов.