Крещатик будет пешеходным с 25 мая до 1 июля

Во время Евро-2012 в Киеве планируют перекрыть центр города, а на Крещатике обустроить фан-зону.

Об этом пишет газета «Сегодня» со ссылкой на заместителя начальника Главного управления транспорта и связи Киевской горгосадминистрации Ивана ШПИЛЕВОГО.

В КГГА составили транспортную схему на время чемпионата. Больше месяца будет закрыт весь Крещатик, на котором обустроят фан-зону, а в дни матчей планируют перекрывать почти весь центр.

Издание отмечает, что киевлянам придется смириться с постоянными пробками из-за массового перекрытия дорог, зато они смогут вдоволь погулять по центру Киева, который станет пешеходным.

«Фан-зона на Крещатике и Майдане с 25 мая до 1 июля будет только пешеходной. В дни матчей Крещатик, Красноармейская, Федорова, Барбюса, пер. Лабораторный, бул. Леси Украинки, ул. Бассейная и пл. Льва Толстого будут закрыты от авто. Это будет так называемый транспортный периметр, куда во время матча смогут заехать только гости, спецтехника и местные жители по предъявлению паспорта. Между матчами этот периметр работает в обычном режиме за исключением Крещатика», - рассказал И.ШПИЛЕВОЙ.

В дни матчей будет изменена и работа наземного общественного транспорта. «Некоторые маршруты, которые проходят через эту зону, разрываются на два. Некоторые заменяются автобусами, чтобы можно было объехать», - отметил И.ШПИЛЕВОЙ.

Планируют перекрывать и некоторые станции метро. Например, «Олимпийскую» и «Дворец спорта» будут закрывать в день футбола на сутки во избежание давок и различных ЧП. Возможно, такая же участь постигнет и станции «Майдан Незалежности», «Крещатик» и «Театральную». Весь бульвар Леси Украинки, подчеркивают в КГГА, отдадут под парковку автобусов УЕФА.

Также для организованных групп болельщиков будут паркинги для автобусов возле Кловского спуска и улицы Горького.

«Людей, прилетающих в «Борисполь», будут вывозить спецавтобусами до станции метро «Бориспольская». Оттуда они попадают на ближайшие к стадиону станции метро «Кловская», «Дворец Украина», ведь другие станции будут закрыты. Пешком они уже идут к стадиону», - отметил И.ШПИЛЕВОЙ.

Чтобы болельщики хорошо ориентировались в незнакомой местности, установят временно 2,5 тыс. информтабличек, которые будут с логотипом Евро, указанием направления стадиона или транспорта стрелочками. На въездах в Киев оборудуют так называемые перехватывающие паркинги.

«Есть информация, что на машинах приедут около 2 тыс. шведов. Для них по Житомирскому направлению вблизи ул. Берковецкая оборудуют площадки на 500-600 машин. От этих парковок будут круглосуточно курсировать автобусы к метро «Академгородок», - сказал И.ШПИЛЕВОЙ.

Грузовые автомобили, как планируется, в дни матчей в город пускать не будут.

Рядовым киевлянам, которых матчи Евро-2012 не заинтересуют, в мэрии советуют на дни матчей не назначать встречи в центре города.