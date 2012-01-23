На вокзале во Львове угощали пассажиров из Донбасса

В воскресенье на главном железнодорожном вокзале Львова по случаю празднования Дня Соборности Украины пассажирам поезда «Мариуполь-Львов» активисты гражданского движения «Видсич» раздали тысячу пампухов с вареньем, маком и вишнями.

Как передает корреспондент УНИАН, львовяне также раздавали донецким гостям поздравительные открытки с информацией о празднике и приветствовали их словами: «Украина соборная от Львова до Донецка!».

Пампухи пекли сами активисты, по 50-100 штук каждый. Раздавая их пассажирам поезда, они также цепляли на одежду сине-желтые ленты.

«Мы избрали именно этот поезд, потому что он проехал сегодня почти через всю Украину: Донецк, Днепропетровск, Черкасскую и Киевскую области, Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов. Сегодня праздник для каждого украинца, независимо от политических взглядов, от местожительства, от языка общения, потому что мы все очень ценим соборность Украины и радуемся, что живем в независимом государстве», - отметила активистка движения «Видсич» Ирина ЧУЛИВСКАЯ.