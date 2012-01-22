Празднование Дня Соборности прошло на кораблях ВМС

В Севастополе продолжаются мероприятия, посвященные Дню Соборности и Свободы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в воскресенье представители городских властей, командования Военно-Морских Сил Украины и общественности возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Мероприятие завершилось прохождением торжественным маршем роты почетного караула Украинского флота.

Первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергей САВЕНКОВ во время подхода к прессе заявил, что «власти города оценивают Соборность как единение власти и народа». По его мнению, «только вместе власть с народом сможет добиться каких-то видимых, ощутимых результатов».

«Мы стараемся объединить все политические силы, все общественные организации, мы пытаемся их услышать и те проблемы, которые существуют в городе, находить пути для их решения», - добавил С.САВЕНКОВ,

Также мероприятия, посвященные Дню Соборности и Свободы Украины, состоялись в частях и на кораблях Военно-Морских Сил Украины.