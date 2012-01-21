В Тернополе мошенник выманил у женщины 400 евро

В Тернополе мошенник выдурил у женщины 400 евро.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью областного управления милиции, женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что у ее сына, который находится на заработках в Италии, возникли серьезные неприятности. Мол, его поместили в полицейский участок и срочно необходимы деньги, чтобы его освободили. Мужчина, не дав женщине прийти в себя от новости, требовал эти средства немедленно перечислить на мобильный номер.

Тернополянка взяла указанную сумму и поручила знакомому таксисту перевести евро в гривні и перечислить их на указанный номер.

Таксист после длительных уговоров согласился помочь, пополнил счет неизвестного абонента почти на 3 тыс. грн. Но потом, заподозрив неладное, отвез остальные деньги женщине домой.

Она, уже придя в себя, позвонила по телефону сыну и выяснила, что у него все в порядке. Осознав, что стала жертвой мошенника, обратилась в милицию.

Сейчас стражи порядка разыскивают злоумышленника.

Милиционеры также призвали жителей города предварительно проверять информацию, которую им предоставляют неизвестные, поскольку в прошлом и начале этого года в области произошло уже несколько аналогичных случаев мошенничества.