Во Львове угнали троллейбус

Во Львове двое молодых людей угнали троллейбус марки «ЛАЗ», который двигался по маршруту №5.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, 20 января, около 21.30 в райотдел милиции города Львова с заявлением об угоне обратился 49-летний водитель троллейбуса марки «ЛАЗ» №103, который двигался по маршруту №5.

Водитель сообщил, что двое неизвестных угнали троллейбус, принадлежащий Львовскому коммунальному предприятию «Львовэлектротранс», с улицы Стрыйской, 109.

По горячим следам правоохранители обнаружили и задержали похитителей троллейбуса. Ими оказались двое львовян, 21-летний и 23-летний жители улицы Стрыйской.

Правонарушители доставлены в райотдел милиции города Львова для проведения проверки.

За последние 10 лет во Львове уже похищали троллейбус и трамвай, информирует пресс-служба.