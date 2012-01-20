Полет в Марсель, Лион и Ниццу стоит 400 долларов

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» с середины января 2012 года в рамках расширения код-шерингового соглашения о совместной эксплуатации воздушных линий с авиакомпанией Air France открывает рейсы из Киева до Марселя, Лиона и Ниццы (Франция).

Как говорится в сообщении компании, стоимость перелета в оба конца в эконом-классе с учетом всех сборов составляет на рейсе Киев – Лион 407 долларов, Киев – Марсель - 402 доллара и Киев – Ницца - 380 долларов.

В настоящее время МАУ имеет код-шеринговые договора с 16 авиакомпаниями.