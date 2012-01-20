На активисток Femen составили админпротоколы и отпустили

В Луганске на активисток Femen - участниц акции возле Ленинского суда, составили протоколы об административных правонарушениях и отпустили.

Об этом УНИАН сообщила начальник Отдела по связям с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ.

По ее словам, им вменяют админнарушения согласно ст. 173 («мелкое хулиганство») и ст. 185 («злостное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции»). Согласно протоколам, они обязаны будут оплатить штрафы в размере от 3 до 7 необлагаемых налогами минимумов (по ст.173) и от 8 до 15 минимумов (по ст.185).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 января, во время оглашения в Ленинском суде Луганска приговора депутату горсовета Роману ЛАНДИКУ активистки организации Femen провели акцию возле суда. Они также пытались прорваться на второй этаж суда, где оглашался приговор Р.ЛАНДИКУ. Но им это не удалось, поскольку сотрудники милиции их оттеснили. 5 активисток Femen были доставлены в райотдел милиции.