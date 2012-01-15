В Херсонской области возросло число пожаров

В Херсонской области в течении 2011 года возникло 2 тыс. 509 пожаров, что на 63,7% больше, чем за 2010 год (1 тыс. 533).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, в 2011 году в пожарах погибли 76 человек, из которых 6 детей (в 2010 году – 61 человек, из которых 1 ребенок).

Убытки от чрезвычайных событий такого уровня составили 71,03 млн. грн.

Наибольшее количество пожаров возникло в Херсоне, а увеличение количества пожаров в сравнении с 2010 годом наблюдалось в всех районах области, кроме Чаплынского.

В течение 2011 года наибольшее количество пожаров возникло от неосторожного обращения с огнем, второе место занимают пожары, связанные с нарушениями монтажа и эксплуатации электроустановок, на третьем месте - пожары из-за нарушений монтажа и эксплуатации печного отопления и теплогенерирующих агрегатов, на четвертом - пожары в результате поджогов, на пятом - шалости детей с огнем.

При этом в 2011 году большинство пожаров (91,5 %) в регионе возникали в жилом секторе.