В горах Закарпатья заблудились туристы из Киева
10:19, 14 января 2012Общество
1324 0
Ищут уже сутки
На Закарпатье продолжаются поиски пяти туристов из Киева, которые 13 января заблудились неподалёку от села Пилипец Межгорского района на горе Гемба.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в поисково-спасательных работах задействованы два отделения горной поисково-спасательной части МЧС. Поиски осложняются сложными погодными условиями (снег, порывы ветра).
Событие находится на контроле Управления МЧС в Закарпатской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter