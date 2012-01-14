В горах Закарпатья заблудились туристы из Киева

На Закарпатье продолжаются поиски пяти туристов из Киева, которые 13 января заблудились неподалёку от села Пилипец Межгорского района на горе Гемба.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в поисково-спасательных работах задействованы два отделения горной поисково-спасательной части МЧС. Поиски осложняются сложными погодными условиями (снег, порывы ветра).

Событие находится на контроле Управления МЧС в Закарпатской области.