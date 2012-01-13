На открытие синагоги в Запорожье прибыли послы Израиля и Азербайджана

В Запорожье состоялось первое чтение Торы в открытой накануне новой синагоге, построенной по образцу Иерусалимского храма – основного и самого известного центра религиозной жизни еврейского народа на протяжении 11 столетий: в период с Х века до н.э. по І век н.э.

Как передает корреспондент УНИАН, еще одной характерной особенностью синагоги стала облицовка здания, выполненная из иерусалимского камня (одной из его разновидности, добываемой в Крыму).

По словам директора благотворительного фонда «Еврейская община Запорожской области» Ильи ГЕРГЕЛЯ, запорожская синагога – вторая в стране, построенная за годы независимости Украины (первая открылась в 2010 году в Кривом Роге).

Автор проекта – известный израильский архитектор Аарон ОСТРЕЙХЕР, спроектировавший более 180 синагог по всему миру и в последние годы курирующий реконструкцию синагог в Украине.

Новая запорожская синагога, получившая имя «Гиймат-Роза», строилась на протяжении 7 лет за средства меценатов. По неофициальным данным, на возведение синагоги ими было направлено более 9 млн. грн.

На торжественное открытие «Гиймат-Роза» в Запорожье прибыли послы Израиля и Азербайджана в Украине, главные раввины Израиля и России, а также представители еврейских общин из ряда городов Украины.

Главный раввин России Берл ЛАЗАР назвал возведение синагоги уникальным случаем, поскольку главным меценатом строительства стал человек, не являющийся евреем.

«Сейчас все время говорят о проблемах, которые есть между народами, о конфликте на Ближнем Востоке, а здесь, в Запорожье, мы видим то, что я называю чудом: человек - не еврей решил построить синагогу для нашего народа. Это действительно уникальный случай», - заявил главный раввин России.

Помещение новой синагоги рассчитано на 450 мест: 250 мужских и 200 женских.

По словам главного запорожского раввина Нохума ЭРЕНТРОЯ, еврейская община Запорожья насчитывает 2,5 тысячи человек (всего в городе проживают около 10 тысяч евреев – УНИАН), и число людей, которые начинают интересоваться религией и традициями, возрастает.

«Теперь их духовные потребности будут в полной мере удовлетворены», - заверил главный раввин Запорожской области.