С территории Украины выдворен вор в законе по кличке «Вальтер»

С территории Украины выдворен «вор в законе» - гражданин РФ, известный в уголовных кругах по кличке «Вальтер», который на днях был задержан в Киеве.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

По словам заместителя начальника ГУБОП МВД Украины Виталия СТРИЖАКА, «Вальтеру» запрещен въезд на территорию Украины в течение 5 лет.

По информации правоохранительных органов Российской Федерации, 66-летний мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в последний раз - за незаконный оборот наркотических средств. Этот гражданин имеет влияние на ОПГ, которые занимаются сбытом наркотиков на территории Украины. Кроме этого, в 2011 году, после освобождения с мест лишения свободы, он пытался наладить контрабандные поставки товаров народного потребления в наше государство.

В декабре прошлого года работниками ГУБОПа одновременно во Львове и Киеве были задержаны ранее осужденные 39-летний гражданин Грузии и 37-летний россиянин, известные в уголовном мире по кличкам «Рамаз» и «Ваха». Относительно указанных лиц также было принято решение о выдворении и вынесено постановление о запрещении въезда на территорию Украины сроком на 5 лет.

Всего на протяжении 2011 года благодаря усилиям подразделов УБОП за пределы Украины выдворены 9 человек данной категории, еще четыре привлечены к уголовной ответственности.