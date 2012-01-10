У следствия есть версия, почему подполковник СБУ покончил с собой

По версии следственных органов милиции, выбросившийся с седьмого этажа дома в Рубежном Луганской области бывший сотрудник СБУ покончил с собой из-за семейных проблем.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Управления СБУ в Луганской области Юлия ЕРЕМЕНКО.

По ее словам, экс-сотрудника никто не знает из тех, кто сейчас работает в СБУ, так как он уволился из органов очень давно – приблизительно 15 лет назад.

В Рубежном он вообще не работал, поскольку переехал в город из Донецкой области. Следствие рассматривает версию: суицид на почве семейных проблем.

Как сообщал УНИАН, 7 января в городе Рубежное Луганской области 59-летний мужчина выбросился с седьмого этажа жилого дома. По информации северодонецкого информационного сайта «Час Пик»,погибший «был подполковником, бывшим сотрудником СБУ».