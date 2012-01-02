Завтра ожидается снег

3 января в Украине сохранится облачная с прояснениями погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западных, северных, а днем и в восточных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории без существенных осадков.

На дорогах восточной части и западных областей местами гололедица.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-западный, западный, 5-10 м/с, на западе отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных областях ночью 10-5° мороза, днем от 1° тепла до 4° мороза; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, на Левобережье 7-2° мороза, днем 1-6° тепла, в Крыму 5-10°.

В Киеве и области ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. В г. Киеве температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.