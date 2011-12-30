Волынскую милицию возглавил Щур

Новым начальником Управления Министерства внутренних дел Украины в Волынской области назначен Богдан ЩУР.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Волыни, сегодня личному составу областной милиции Б.ЩУРА представил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей ЧЕРНЫХ.

После представления Б.ЩУР призвал личный состав к тесному сотрудничеству и качественному выполнению своих служебных обязанностей.

До этого времени волынскую милицию возглавлял Вячеслав ХОДЫРЕВ.

Справка. Б.ЩУР родился 28 июля 1965 г. в с. Ивановка Львовской области.

Окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Украины.

До назначения начальником УМВД Волыни занимал должность начальника ГУМВД Украины во Львовской области.

До назначения на должность главного милиционера Львовской области, Б.ЩУР был ректором Львовского государственного университета внутренних дел.