Доллар на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0410/8,0490, к 12:00 цены выросли 8,0490/8,0560 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2504/09, к 12:00 цены снизились 0,2498/0.2503. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 32,1610 (+0,5035).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня установились на уровне 1,2917/19, изменяясь в достаточно узком диапазоне. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками 10,3855/10,3975, к 12:00 цены ушли вверх - 10,3940/10,4070.