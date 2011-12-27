Луганские студенты смогут учиться в Европе

23:19, 27 декабря 2011
Общество
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ЛНУ получил грант «Erasmus Mundus»

Луганский национальный университет (ЛНУ) получил грант проекта «Erasmus Mundus», который предусматривает обучение студентов, аспирантов и магистрантов ЛНУ в вузах ряда европейских стран до 2015 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вуза, грант выделен сроком до октября 2015 года и предназначен для оплаты дорожных расходов и затрат, связанных с обучением и проживанием студентов, аспирантов, магистрантов ЛНУ в вузах Литвы, Австрии, Венгрии, Италии, Латвии, Испании, Великобритании.

Подобные гранты получили кроме ЛНУ еще 16 вузов разных европейских и постсоветских стран. Координацию проекта осуществляет европейское Агентство по вопросам образования, аудиовизуальных средств и культуры (EACEA). Проект «Erasmus Mundus» предусматривает студенческую мобильность, организованную в три группы. Первая группа сможет начинать осуществлять поездки в сентябре-ноябре 2012 г.

«ЛНУ в рамках проекта «Erasmus Mundus» получил реальный шанс повысить уровень международной мобильности магистрантов и аспирантов, не затрачивая при этом собственные средства, развить научные и культурные связи с университетами Центральной Европы, а также укрепить свой имидж на европейском пространстве», – подчеркнул президент ЛНУ Виталий КУРИЛО.

В пресс-службе вуза также отметили, что на сегодня вуз провел предварительные переговоры с рядом европейских университетов, а именно: Университетом Миколоса Ромериса (Литва), Университетом им. Иоганна Кеплера (г. Линц, Австрия), Университетом Печ (Венгрия), Университетом Солено (Италия), Высшей школой бизнеса Turiba (Латвия), Университетом Аликанте (Испания), Университетом Гламорган (Великобритания).

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