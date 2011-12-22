В Украине планируют построить новый город

В Полтавской области планируют построить новый город на 35 тысяч населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании в Полтавской ОГА сообщила главный архитектор проектов института проектирования городов Анна АЙЛИКОВА.

По ее словам, новый город планируют строить в Козельщинском районе.

«Это беспрецедентное событие, поскольку в Украине новые города не создавали со времен строительства атомных электростанций. Учитывая развитие промышленности Кременчугского района, там на базе железорудных месторождений появится огромный комплекс площадью в 3 тыс. га. В этой связи исчезнут 14 населенных пунктов. 2 - 2,5 тысячи жителей района должны переселить в другие места, но они пожелали остаться на малой родине», - отметила главный архитектор.

По словам А.АЙЛИКОВОЙ, в новом городе будут жить жители, которые будут работать на Белановском и Еристовском ГОКах.

Вместе с тем, в Полтавской ОГА пока не называют сроков начала строительства города.