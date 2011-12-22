Нацбанк заметил, что украинцы опять стали скупать валюту

По итогам первых двух декад декабря, согласно информации Национального банка Украины, чистое сальдо покупки наличной валюты составило 320 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Нацбанка Юрий КОЛОБОВ.

«За две декады декабря население на 320 млн. долл. больше купило валюты, чем продало», - сказал Ю.КОЛОБОВ.

Кроме этого, он отметил, что за указанный период интервенции Нацбанка были сбалансированы.

«Интервенции НБУ в нуле», - сказал Ю.КОЛОБОВ.