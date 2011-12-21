В Киеве мужчина нанес проститутке 32 ножевых ранения

Столичная милиция раскрыла жестокое убийство. На Оболонском проспекте мужчина расправился с 22-летней девушкой, нанеся ей 32 ножевых ранения и перерезав горло. Об этом пишет "Сегодня".

«Мы установили, что у погибшей и убийцы были близкие отношения, несмотря на то, что девушка занималась проституцией. Но этот мужчина (тоже с темным прошлым — ранее судимый за разбой) был в нее влюблен, делал ей дорогие подарки. В день убийства он снял на сутки квартиру на Оболонском проспекте и пригласил девушку туда. Утром вернулась хозяйка жилья и обнаружила ее изувеченный труп, а вся квартира была забрызгана кровью. Видимо, девушка намекнула ему о деньгах, за что он и лишил ее жизни. Преступника задержали через полтора дня после убийства в Святошинском районе», — рассказала пресс-офицер Оболонского РУВД Виктория Белозерцева