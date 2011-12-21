СМИ: Минэкологии хочет прибрать к рукам киевский зоопарк

Киевский зоопарк хотят передать из коммунальной собственности государству, говорится в сюжете ТСН.

Заниматься животными собралось министерство экологии и природных ресурсов, направив письмо в КГГА.

За зверский вопрос лично взялся министр Николай Злочевский и пообещал, что смерти в зоопарке прекратятся. С нового года Минэкологии вообще планирует выделить зверинцу 100 миллионов гривен.

Стоит отметить, что письмо Минэкологии попало к председателю комиссии Киеврады по вопросам культуры и туризма Александру Бригинцу, который с подозрением отнесся к такой инициативе.

"Министерство собирается готовить зверей к Евро-2012, это вызывает у меня легкую иронию, потому что представить, что туристы, которые будут приезжать на футбол, захотят посетить в Киеве вместо берлинского Киевский зоопарк... ну это наивно", - считает Бригинец.

Он также выразил убеждение, что передача зоопарка на другой баланс, его проблем не решит.

Сейчас точно неизвестно, сколько всего животных погибло в зверинце. Экологи называют цифру в 500 зверей, в зоопарке же насчитали всего 36.

Чтобы выяснить, почему гибнут животные, уверяет депутат, надо создать специальную комиссию, которая докопается до сути.

"Как бы не закончилось тем, что когда передадут зоопарк в государственную собственность оттуда зверей начнут выселять, то есть сегодня не понятна позиция власти", - объяснил Бригинец.

Заместитель столичного главы Александр Пузанов уверяет, что зоопарк останется там, где был. "Принципиальная позиция, застройки этой территории не будет, зоопарк будет в коммунальной собственности, и на этом месте будет зоопарк", - заявил Пузанов.

Все слухи о переносе зверинца за город, чиновники опровергают. А вот работницы зоосада уверены, что здесь собака глубже зарыта, будто 36 гектаров почти в центре города кому-то жить спокойно не дают.

Директор зверинца комментировать ситуацию на камеру отказывается. Но по телефону признается, что все зависит от суммы, которую министерство готово предложить.

"Если нас будут забирать на нормальные условия, если будет финансировать государство, а министерство будет давать деньги, то это интересные условия", - сказал Алексей Толстоухов.

Судьба киевского зверинца должна быть решена в ближайшее время. поскольку до Евро-2012 осталось чуть более полугода