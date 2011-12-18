Женщина, рожавшая в лесополосе, обвиняется в убийстве ребенка

В Богодухове Харьковской области задержана женщина, которая оставила своего новорожденного ребенка в лесополосе.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, 37-летняя местная жительница без постоянного места работы обнаружена в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Предварительно установлено, что она днем 15 ноября в лесополосе на окраине Богодухова родила девочку и оставила ее.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября около 15.00 в лесополосе близ железнодорожного вокзала в городе Богодухов было обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола. Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, ребенок родился живым и доношенным. Младенец погиб в результате переохлаждения.

По данному факту следственный отдел Богодуховского райотдела милиции возбудил уголовное дело по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка).