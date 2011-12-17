Задержан похититель футбольных ворот
18:18, 17 декабря 2011Общество
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Детектив по-борщевски
В Борщеве Тернопольской области милиция задержала 53-летнего местного жителя, который похитил из парка райцентра свыше 100 штук тротуарной и мостовой плитки и 25 м металлической сетки.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении милиции, мужчина также утащил из парка деревянную скамью и двое футбольных ворот. Все это он перенес к себе во двор.
После задержания мужчина объяснил, что все перечисленные вещи украл, поскольку они «могли пригодиться по хозяйству».
Против задержанного возбуждено уголовное дело за совершение кражи.
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